社畜の夫は当てにならないので、ワンオペで2人の子どもを育てている私。フルタイムで働いているので正直キツイ。そんななかで、近所に住むお義母さんの手助けはとてもありがたいものでした。お義母さんは熟年離婚をしているので、時間があるみたいです。少し前から、自然派セミナーに通い始めたと言っていました。そのセミナーが、まさかお義母さんを大きく変えることになるなんて…。息子が食べようとしていたアイスを、お義母さ