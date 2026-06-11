氷見市では、特産のウメの収穫が始まりました。今年は実は小ぶりなものの、収穫量は例年並みとなる見込みです。氷見市の国道160号沿いの、通称「梅ロード」では、地元の生産者が特産の「稲積梅」を合わせて400本ほど育てています。きょうから収穫を始めたのは「稲積梅の里振興会」で、会員およそ10人が、丸々と実ったウメを摘み取っていました。県固有種の稲積梅は、種が小さく果肉は非常に厚く、クエン酸が豊富に含まれてい