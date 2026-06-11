「ホワイトソックス２−１ブレーブス」（１０日、シカゴ）ホワイトソックスが連勝でブレーブスを下し、２連勝。ついにア・リーグ中地区で単独首位に立った。開幕直後を除けば、優勝した２０２１年以来５年ぶり。主砲の村上宗隆内野手が負傷者リストしている中でも快進撃の勢いは衰えていない。この日は難敵左腕のセールが相手でも、四回にヒルのタイムリーなどでしぶとく２点を先制。このリードを守り切り、ついに単独首位に