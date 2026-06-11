声優アイドル「ピュアリーモンスター」の西門志織が、2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」のリリースを記念して、スポニチ東京本社でソロインタビューを受けた。語られたのは、今の7人体制が持つ唯一無二のバランスと、ファンと共に作り上げる「優しい居場所」の真実だった。（「推し面」取材班）​​ピュアモンに身を置く時、7人が放つ個々の存在感は、不思議なほど穏やかなグラデーションとなって周囲に溶け込