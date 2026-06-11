黒部川の河口付近では、クマの目撃情報が相次いでいます。けさは、近くの工場の敷地内で、成獣とみられるクマの足跡が見つかり、市や警察が注意を呼びかけています。警察と黒部市によりますと、きのう午後7時ごろ、黒部市荒俣の黒部川河川敷でクマ1頭の目撃がありました。また、きょう午前8時前には、対岸の入善町側でも目撃されています。きょう午前7時から、警察や市が周辺のパトロールを行ったところ、左岸近くの会社の工