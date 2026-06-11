千葉ロッテマリーンズは、11日から12日に開催されるホームゲーム（いずれもZOZOマリンスタジアム）で、マリーンズOBである渡辺俊介氏、吉田裕太氏とのコラボドリンクを販売すると発表した。球場外周エリア特設ドリンクブース「ヒーローズ−DRINKSTAND−」でコラボグルメを販売する。対象商品を購入者には限定ステッカーをプレゼントする。なお、商品はリアルトレカ配布対象外で、商品および限定ステッカーはなくなり次第終了