俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の中盤のヤマ場「本能寺の変」「山崎の戦い」のカギを握る新キャストに、俳優の内藤剛志（71）女優の鶴田真由（56）俳優の大西利空（20）の3人が決定し13日、番組公式サイトなどで発表された。内藤の大河出演は2015年「花燃ゆ」以来11年ぶり3回目で、明智光秀（要潤）の腹心・斎藤利三（さいとう・としみつ）役。鶴田は08年「篤姫」以来18年ぶり4