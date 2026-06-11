俳優の土屋太鳳が１１日、都内で行われた声優を務める映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（２６日公開）の完成披露上映会に出席。母としての一面を見せた。土屋は、今作にゲスト声優としてレッサーパンダの旅人・パンタン役を演じており、「最高にうれしい。姉と弟とアンパンマンを見て育ってきたので、同じ舞台に立てるなんて本当に夢のよう」と喜びを爆発させた。出演の反響を問われると、「（子供の）保