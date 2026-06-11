アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、アメリカ中央軍はイランに対し自衛攻撃を行ったと発表し、イランはホルムズ海峡の封鎖を宣言した。木原官房長官は11日午前の会見で、「米国とイランとの間の攻撃の応酬について、引き続き重大な関心を持って注視している。停戦が維持され、事態のさらなるエスカレーションにつながらないことを強く望む」と強調した。その上で、「ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保は、エネル