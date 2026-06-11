お笑いコンビEXITが11日、都内で開催の、ゲスト声優を務めたアニメ映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（矢野博之監督、6月26日公開）完成披露上映会に出席した。りんたろー。（40）は雨や雷を操る雲の怪物アマグモラの声優を務めた。22年6月に結婚した本郷杏奈（34）との間に同年11月に誕生した長男がおり、5月には第2子となる長女の出産を発表したばかり。同作出演に「日頃からアンパンマンには助けられてまし