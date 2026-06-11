【週刊少年チャンピオン 2026年28号】 6月11日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年28号」を6月11日に発売した。価格は400円。 今号の表紙と巻頭カラーは、最新単行本同時発売記念として「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」が登場。センターカラーには新連載「どこツらんど(仮)～ど