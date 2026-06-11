開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、山口貴由氏によるマンガ「覚悟のススメ」のセールが実施されている。 「覚悟のススメ」は、己の死を恐れぬ少年・覚悟が、人類滅亡を狙う鬼・散（ハララ）と対決するヒーロー作品。現在Kindleストアでは、本作の全11巻が各99円のセール価格となっており、全巻まとめ買いでも1,089円で購入できる。 なお、セール中止の可