11日朝、北秋田市阿仁銀山の市道でクマが目撃されました。目撃されたのは秋田内陸線阿仁合駅がある地域で、警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと11日午前8時50分ごろ、北秋田市阿仁銀山字下新町の市道にクマ1頭がいるのを、散歩をしていた北秋田市の70代の女性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは10メートルほどで、秋田内陸線阿仁合駅のある地域です。警察が注意を呼