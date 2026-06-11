5月、名古屋市南区で起きたマイクロバスによるひき逃げ事件で逮捕された男が、事件の数日前から体調に異変があったとみられることが、捜査関係者への取材でわかりました。 【現場の画像】スイミングスクールのバスひき逃げ事件 逮捕の男は数日前から体調に異変か この事件は5月29日、名古屋市南区の交差点でスイミングスクールの送迎バスが、横断歩道を渡っていた男女2人をはねて死亡させたものです。 バスを運転し