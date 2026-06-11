今年4月、岡山市東区で消防ホースの筒先（真鍮製のノズル）2本を盗んだ疑いで住居不定の男が再逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは、赤磐市生まれで住居不定の男（65）です。警察によりますと男は今年4月17日午前4時25分ごろ、岡山市東区の駐車場にある格納庫から消防ホースの筒先1本を、また4月23日午前2時55分ごろ、岡山市東区の路上にある格納庫から、消防ホースの筒先1本を盗んだ疑いが持たれてい