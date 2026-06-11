岡山市出身の俳優・八名信夫さんが、岡山駅前でエコバッグを配りながら生活習慣病の予防を呼びかけました。 【写真を見る】「みんな検査をしなきゃいかんよ」俳優・八名信夫さんが生活習慣病の予防を呼びかけ【岡山】 悪役俳優として知られる八名信夫さんは、岡山県保険者協議会の健診受診モデルを務めています。 八名さんは、生活習慣病の予防のために特定健康診査の受診を呼びかけました。 岡山県の受診率は58.7%と全国平均