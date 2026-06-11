岡山県で唯一、総合デザインを学べる中国デザイン専門学校が創立90周年を迎え、おととい（9日）、記念の式典が開かれました。 【写真を見る】中国デザイン専門学校が創立90周年1936年に開校1万人を超える卒業生【岡山】 岡山市北区にある中国デザイン専門学校は、もともとは洋裁学校として1936年に開校しました。その後、1977年に現在の専門学校になり、ファッションやイラスト、CGまで、幅広いデザインを学ぶことができます