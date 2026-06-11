現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』で企画・原案・演出を手がけた平野俊一のインタビューコメントが公開された。 参考：『GIFT』涼の身に起きた突然の悲劇にロス状態山田裕貴が表現した“太陽”のような温もり 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく