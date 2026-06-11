きょう（11日）は、暦の上で梅雨に入るとされる“入梅”です。岡山市の市場では、露地物の白桃「はなよめ」の初競りがあり、これまでで最も高い1箱10万円で競り落とされました。 【写真を見る】これまでで最も高い1箱10万円で露地物の白桃「はなよめ」の初競り岡山市中央卸売市場 午前6時半、岡山市中央卸売市場のセリ場には、倉敷市の玉島北や浅原から届いた「はなよめ」が並びました。 威勢の良い掛け声とともに競り落と