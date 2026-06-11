マンダムは6月8日より、「ビフェスタ ミセラーアイメイクアップリムーバー」から、アーティストのEsther Kim氏が手がける「エスターバニー」デザインを数量限定で発売しています。■手鏡をのぞく「リボンバニー」のデザイン同商品は、ミセル（粒子）と油性エモリエント成分のW効果でウォータープルーフマスカラやアイライナー、落ちにくいリップまで素早く浮かして落とすポイントメイクリムーバーです。2種の保湿・保護成分の配合