スターバックス・コーポレーションとサントリービバレッジ＆フードは6月16日、全国のセブン‐イレブン限定で「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」から「ストロベリーベリーベルガモット」と「マンゴーパッションフルーツ」を発売します。■フルーツの味わいにティー＆ミルクを重ねたドリンク同シリーズは、“Stay Cheerful, いつだって、ゴキゲンな私で。”をコンセプトに、果汁の味わいとティー、ミルクを組み合わせたドリン