マッシュスタイルラボが運営するレディースブランド「SNIDEL」は6月10日、「ピングー」とのコラボレーションによるサマーコレクションの販売を開始します。■ピングー刺繍のワンピースやヴィンテージライクなTシャツも同コレクションでは、ペンギンのキャラクターである「ピングー」の世界観を、SNIDELらしく表現したアイテムが勢揃いします。伸縮性のある柔らかいスムース素材を使用したカットポロワンピースや、ポロ襟とアメスリ