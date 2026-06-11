北中米ワールドカップを戦う韓国代表から落選した“韓国のメッシ”ことイ・スンウ（28）が本大会の予想を伝えた。【写真】元サッカー韓国代表の美人妻、大胆水着SHOT韓国代表は6月12日にメキシコ・グアダラハラで北中米ワールドカップ・グループA第1節のチェコ戦に臨む。初戦の結果によって、来る19日に行われる開催国メキシコとの第2節の戦い方も変わってくる可能性がある。ただ、韓国代表では昨季国内二冠王者の全北現代（チョン