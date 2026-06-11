冷凍プリンソフトは6月1日、「クリソツ」と「オムリン」の販売を開始しました。■定番のクリームソーダとオムライスがモチーフ両商品は、昔ながらの懐かしい喫茶店にて提供されているような商品をそれぞれモチーフにしたアイスです。「クリソツ」は、クリームソーダをイメージ。ソーダの部分はメロン味のかき氷、クリームの部分は三重県産牛乳を100％使用したミルクアイスで構成されています。トッピングにさくらんぼが飾られてい