おととし、山形県三川町の住宅に侵入し、90歳の女性を殺害したとして、一審で懲役17年の実刑判決を受けた男の控訴審判決が、きょう仙台高等裁判所で言い渡され、裁判所は被告の控訴を棄却しました。 殺人や住居侵入などの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職・石川一馬被告です。 一審の判決によりますと、石川被告はおととし9月、金品を盗む目的で三川町に住む90歳の女性の家に侵入し、女性を殴ったり踏みつけたりした