山形県西川町の月山に入山した東京都の男性が今月７日から行方不明となっています。 【写真を見る】人が踏み入れる場所はほぼ捜索終了月山で行方不明の男性は未だ見つからずヘリで上空からの捜索続くきのう男性のものとみられるスキー板など発見（山形・西川町） きのう、男性のものとみられるバックパックが見つかりましたが男性の発見には至らず、きょうも捜索が続いています。 行方が分からなくなっているのは、