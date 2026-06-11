けさもクマの目撃が相次いでいます。山形県酒田市や長井市では小学校付近で目撃されていて、警察などが警戒を呼びかけています。 【写真を見る】けさも県内各地でクマの目撃相次ぐ近くには小学校も市や警察が注意呼びかけ（山形） きょう午前６時半ごろ、酒田市坂野辺新田でクマの目撃情報がありました。 クマは体長およそ１メートルほどの１頭で、畑の周辺で目撃されたということです。これまでにクマによる食害など