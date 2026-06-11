エルティーアールは7月3日、「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEを、東京、大阪、愛知、宮城にて順次、期間限定オープンします。■ウッディや仲間たちをイメージしたメニューが勢揃い同企画では、7月3日公開の「トイ・ストーリー5」の世界観が体感できるカフェを展開します。カフェでは、「ウッディ」や「ジェシー」、「バズ・ライトイヤー」、「フォーキー」、「カレン・ビバリー」、「エイリアン」などのおなじみのおもちゃたちにち