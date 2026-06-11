レバテック株式会社は、IT人材を採用する企業担当者1,000名とIT人材3,000名に調査を実施し、「レバテックIT人材白書2026」を作成した。その内容の一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 女性IT管理職の70%以上が「継続意向」を示す 女性IT管理職の育休取得率は8割超、一方で復職時のスキルブランクに強い不安 出産経験のある女性IT人材の3人に1人が出社回帰で転職を検討 女性