油揚げ餃子【画像で見る】餃子風！油揚げが皮になった「油揚げの肉詰め焼き」煮物や汁物に使われることの多い油揚げですが、さまざまな活用方法で普段とは違った印象に！今回は肉だねを油揚げの中に詰めて、パリッと焼いたレシピのご紹介です。油揚げの脱マンネリにも！■油揚げの肉詰め焼き包まず、詰めるだけでいいからラク！油揚げの肉詰め焼き【材料・2人分】油揚げ...2枚■肉だね?豚ひき肉...180g?にら...1/2わ?長ねぎのみじ