中日本エクシスは6月10日〜9月8日、E1名神高速道路（名神）EXPASA多賀（下り）の中央館コンシェルジュ前イベントスペースにて、洋菓子ブランド「バターバトラー」を期間限定で販売します。■看板商品や抹茶をあわせた新商品を販売同ブランドでは、コクや香りやサクサク食感を演出するバターをメインをした洋菓子を提供。期間中は、看板商品「バターフィナンシェ」のほか、「バターレモンケーキ」や「バターガレット」、新商品「バ