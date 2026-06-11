高知ユナイテッドSCは11日、下平隆宏氏がトップチームの監督に就任することを発表した。現在54歳の下平氏は現役時代に柏レイソルやFC東京でプレーし、引退後は柏の下部組織を指導。2016年にトップチームのヘッドコーチに就任すると、同年3月には監督へ内部昇格し、2018年5月まで指揮を執った。その後は横浜FCや大分トリニータを率い、2024年2月にはV・ファーレン長崎の監督に就任。今年からは大分県大分市を拠点とするジェイリ