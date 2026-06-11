タンスのゲンは6月9日に、暮らしに合わせてサイズを変えられる「伸長式セラミックダイニングテーブル」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ストーングレー、ストーンベージュ、ストーンブラックの3色。価格は、玄関渡しなら4万9999円、搬入設置込みなら5万9999円。●来客時は余裕の6人掛け「伸長式セラミックダイニングテーブル」は、幅140cmから幅180cmへと伸長させられる