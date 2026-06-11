レアル・マドリードの監督を退任したアルバロ・アルベロア氏にプレミアリーグ行きの可能性が浮上しているようだ。10日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。現役時代にレアル・マドリードやスペイン代表で活躍したアルベロア氏は、昨年夏から古巣のカスティージャ（リザーブチーム）を率い、今年1月にはシャビ・アロンソ監督（現：チェルシー）の後任としてトップチームの指揮官に就任。しかし、ピッチ内外