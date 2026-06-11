日本代表は現地６月14日に行なわれる北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて、アメリカのナッシュビルでベースキャンプを張っている。５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、事前キャンプ地のモンテレイでは別メニュー調整が続いていた遠藤航は、ナッシュビルに入ってから、一部の全体練習に参加。10日の練習も「途中までやった」と明かした。そんなキャプテンの復帰を、10番を背負う堂安律も歓迎している。