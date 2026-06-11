上白石萌音と上白石萌歌がそれぞれ自身のSNSを更新し、姉妹での自撮りショットを披露した。 【写真】演技賞授章式のバックヤードで自撮りした笑顔の仲良し姉妹2ショットを公開した上白石萌音＆萌歌 ■上白石萌歌「ごほうびみたいなしゃしんが撮れちゃった」 6月10日に行われた『第51回 菊田一夫演劇賞』授賞式。上白石萌歌が出演した舞台『大地の子』の上演関係者一同に「菊田一夫演劇大賞」が贈られ、演出を担当した