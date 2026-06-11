日経225先物は11時30分時点、前日比1030円安の6万3310円（-1.60％）前後で推移。寄り付きは6万3080円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3340円）を下放れる形で、売りが先行して始まった。下へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直後には6万2350円まで下落幅を広げた。売り一巡後は急速にショートカバーが強まり、中盤にかけて6万4190円まで下落幅を縮める場面もみられたが、終盤は再び下へのバイアスが強まって