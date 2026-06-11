アイモバイル [東証Ｐ] が6月11日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の34.9億円に減り、通期計画の44.6億円に対する進捗率は5年平均の98.5％を下回る78.3％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.8倍の9.6億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ