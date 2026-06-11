ネオジャパン [東証Ｐ] が6月11日昼(12:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の7.1億円に伸び、通期計画の27.4億円に対する進捗率は26.0％となり、5年平均の25.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の32.3％→32.9％に上昇した。 株探ニュース