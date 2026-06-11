11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比690円安の6万3670円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万3239.52円に対しては430.48円高。出来高は2万7823枚となっている。 TOPIX先物期近は3809ポイントと前日比43ポイント安、現物終値比20.54ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63670-690