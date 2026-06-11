これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上越と中越にカミナリ注意報が発表されているところがあります。上越と中越では、急な強い雨や落雷にご注意ください。 ◆11日(木)これからの天気 午後も日差しが届くでしょう。 ただ、上越と中越では夕方から雲が増えて、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。 降水確率は、夜にかけて湯沢町で40%とやや高くなっています。 ◆11日(木)の予想最高気温 最高気温