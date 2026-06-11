ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。7回途中102球を投げて6安打4失点（自責点3）6奪三振の粘投も、ブルペンが捕まって今季7勝目はならず。打撃では劣勢の最終回に今季12号2ランを放つなど、5打数1安打2打点だった。第2打席には、左翼への本塁性の大飛球を好捕される不運にも見舞われた。試合は8－9でドジャースが敗れてい