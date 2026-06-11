五島市で旬の味覚「ウニ漁」が行われています。 3キロあまり浅瀬が続く五島市下崎山町の白浜海岸。 ウニ漁は4月末に解禁され、干潮の時間にあわせて行われています。 近年は磯焼けなどの影響で収穫量が減少傾向にあるため、漁は地元の人に限られています。 漁の参加者たちは岩のすき間をのぞきこんだり、水中メガネをつけて胸まで浸かりながら道具を使って捕獲していました。 ウニは親戚などにおすそ分けする