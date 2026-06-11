県は、2月のミラノ・コルティナオリンピックでともに銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手と妙高市を拠点とする山田琉聖選手に県民栄誉賞を贈りました。 ■岡拓哉アナウンサー 「2人の姿が見えました。中井亜美選手、山田琉聖選手、メダルを胸に笑顔で県庁に凱旋です。大きな拍手で迎えられています。」 県庁の玄関で職員らから大歓迎を受けた2人。知事室で花角知事から県民栄誉賞の表彰状が手渡されまし