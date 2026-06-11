アメリカ軍岩国基地関連の防衛省から県への交付金が来年度で終了するのを前に、村岡知事は小泉防衛大臣に制度の継続を要望しました。政府要望のため上京した村岡知事は10日、岩国市の福田市長らと共に衆議院議員会館で小泉進次郎防衛大臣と面会しました。空母艦載機部隊の移転受け入れなどに伴う防衛省から山口県への交付金は、2015年度におよそ18億円でスタート。その後、2018年度以降は年50億円に増額されましたが、来年度