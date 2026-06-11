去年7月、西海市沖で小型船に衝突し、船長を死亡させたなどとして、漁船の男性船長が書類送検されました。 業務上過失致死と業務上過失往来危険の疑いで長崎地検佐世保支部に書類送検されたのは、西海市の男性(69)です。 佐世保海上保安部によりますと男性は去年7月、西海市沖を漁船で航行中、進路方向にいた小型船に衝突。 小型船の77歳の船長を海に転落させ死亡させた疑いです。 海上保安部は男性の見張りが