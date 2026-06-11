雨が激しく降りしきる中でのお散歩タイム。その場にぺたんと座り込んで飼い主さんを困らせているワンちゃんの動画が、SNS上で10万いいねを集める反響を呼んでいます。黄色いレインコートを身にまとい、完全静止しているのは、豆柴の「わらび」ちゃん。動画内では、飼い主さんから「わらびダメダメ」と優しく諭されるものの、リードを引かれても頑なに動こうとしない、見事な“拒否柴”っぷりを披露しています。【その他の画像