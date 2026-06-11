俳優の沢尻エリカ（40）が、アパレルブランド「EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）」2026年サマーコレクションのビジュアルモデルに起用された。公開されたビジュアルでは、美脚が際立つスタイリングと抜群のスタイルを披露し、ブランドの世界観を体現している。【動画】“自由に楽しめた” 沢尻エリカ メイキング＆インタビュー映像EIMY ISTOIREは「周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか。」という価値観のも