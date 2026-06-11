11日（日本時間12日）に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に関連し、台湾メディアの自由時報は9日、ダークホースとして日本など5チームを挙げた。米国、カナダ、メキシコの3カ国共催による今大会は参加チームが前回までの32から48に増えた。1次リーグは12組に分かれ、各組の上位2チームと、3位のうち成績上位8チームの計32チームが決勝トーナメントに進出する。記事はまず、日本について、前回大会の1次リーグで