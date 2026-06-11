展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」マリー・アントワネットが好んだドレスやジュエリー、インテリアなどを通して、歴史上もっともファッショナブルな王妃と言われたそのスタイルの革新性に迫る展覧会。今回は気になる展示品の紹介とアンバサダー・中条あやみさんのインタビューをお届けします。公式HP https://www.marie2026.jp/8月1日（土）〜11月23日（月・祝）横浜美術館eスポーツ「VALORANT Challengers Japan 2026」